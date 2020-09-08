Студенты ноябрьского колледжа примут участие в финале чемпионата «WorldSkills Russia-2020»

Фото: www.admnoyabrsk.ru

Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий выдвинул 7 своих студентов в национальный финал чемпионата «WorldSkills Russia-2020». Кроме того, представлять учреждение будут два юниора - учащиеся школы № 5.

Откроет соревнование Данил Трофимов, представляющий компетенцию «Инженерный дизайн СAD».

Следующим включится в борьбу Даниил Потапов – участник одной из самых зрелищных компетенций чемпионата «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

Далее продемонстрировать все своё мастерство в компетенции «Фотография» предстоит Вадиму Голеву.

Следующий на очереди Никита Ужегов с компетенцией «ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8».

Завершат чреду соревновательных дней участники в компетенции «Мехатроника» Никита Соломонов и Алексей Стрельников. Этот же день станет решающим для Владислава Павлова - компетенция «Окраска автомобиля».

Имена победителей и призеров финала станут известны 21 сентября, после подведения окончательных итогов.