На Ямале государственный инспектор труда привлечён к ответственности за нарушение закона Фото: pixabay.com

Прокуратура ЯНАО проверила соблюдение законодательства Государственной инспекцией труда о порядке рассмотрения обращений граждан.

Было установлено, что в апреле 2020 года житель региона пришёл в учреждение, чтобы разобраться с задержкой зарплаты.

Вопреки требованиям Федерального закона, мужчине не было отправлено уведомление о продлении срока рассмотрения обращения. Таким образом, ответ был предоставлен позже указанной даты.

Прокуратура округа возбудила в отношении инспектора административное дело по ст. 5.59 КоАП РФ «нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан».

На данный момент виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. Исполнение судебного решения контролируется прокуратурой.