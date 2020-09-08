В Салехарде завершился капитальный ремонт многоквартирных домов

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде подвели итоги работ по капитальному ремонту десяти многоквартирных жилых домов, выполненных в рамках региональной программы.

Подрядчики ремонтировали кровлю, входы в подъезд, внутренние инженерные сети и выполняли косметическую отделку.

-На сегодняшний день все работы выполнены качественно и в установленные сроки, сейчас ведётся приёмка. Надеемся, что жители домов по достоинству оценят новый ремонт, - рассказал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Сергей Кучер.

Согласно заключённым контрактам, гарантийный срок всех работ - 5 лет. Если появятся какие-то недочёты, то подрядчик устранит их за свой счёт.

В планах на следующий год – капитальный ремонт ещё восьми многоквартирных домов.

Чтобы попасть в программу, жильцам капитальных домов следует организовать общее собрание собственников и принять решение о проведении работ. Протокол собрания необходимо направить в свою управляющую компанию.