В Тарко-Сале наградили победителей «Цветочной рапсодии»

Фото: Пуровский район, соцсеть "ВКонтакте"

В Тарко-Сале завершился конкурс по благоустройству придомовых территорий «Цветочная рапсодия».

Украсить свой двор вызвались пять собственников жилья, одна заявка поступила от представителей многоквартирного дома и одна - от управляющей компании «Атланта».

Все участники подготовились основательно. В каждом месте конкурсная комиссия провела не менее 10 минут. В оценочных листах учитывались следующие критерии: разнообразие цветов, вертикальное озеленение, наличие декоративных малых архитектурных форм и искусственных водоёмов.

По итогам конкурса победу разделили Наталья Федосеенкова, проживающая на ул. Геологоразведчиков, 11а и Наталья Анастюк, чей адрес ул. 50 лет Ямала, 5. Призы победителям вручил руководитель профильного департамента Адриан Лешенко.

В следующем году организаторы рассчитывают на большую активность горожан, и планируют принимать заявки по двум номинациям – частное и многоквартирное домовладение.