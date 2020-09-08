На Ямале продолжается досрочное голосование в труднодоступных местностях

Фото: избирком ЯНАО

На Ямале продолжается досрочное голосование в труднодоступных и отдалённых местностях, сообщает региональная избирательная комиссия.

Жители Красноселькупского и Шурышкарского районов уже сделали свой выбор. Теперь на очереди Надымский, Приуральский, Пуровский, Тазовский и Ямальский муниципалитеты. Работа участковых комиссий продолжится до 12 сентября.

Однако погода вносит свои коррективы. Больше всего проблем возникает в самых отдалённых областях Тазовского и Ямальского районов. Зачастую сильный туман препятствует облёту стойбищ и месторождений, а также не даёт водному транспорту выйти на реку.

Фото: избирком ЯНАО

По состоянию на 8 сентября в голосовании приняли участие 12 294 избирателя или 77% от запланированного числа.

Задать интересующие вопросы можно в информационно-справочном центре по номеру: 8-800-100-95-89.