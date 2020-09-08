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Житель Ноябрьска предстанет перед судом за пьяную драку, повлёкшую смерть человека

Ему грозит большой срок
Вера ЗенинаВера Зенина
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Житель Ноябрьска предстанет перед судом за пьяную драку, повлёкшую смерть человека

Житель Ноябрьска предстанет перед судом за пьяную драку, повлёкшую смерть человека

Фото: pixabay.com

В Ноябрьске завершилось расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в преступлении, предусмотренном ч.4 ст.111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Инцидент произошёл в 16 июня, когда злоумышленник пришёл в гости к своему знакомому. Во время распития алкоголя у него возник конфликт с ещё одним приглашённым. После того, как мужчины вышли на улицу, между ними завязалась драка. В ходе потасовки обвиняемый нанёс потерпевшему удар кулаком в область головы. Северянин потерял равновесие и упал, ударившись головой о бетонную плиту. Спустя три дня он скончался в больнице.

Сейчас злоумышленник находится под стражей, ожидая решения суда. Свою вину он признал в полном объёме.

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