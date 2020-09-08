Житель Ноябрьска предстанет перед судом за пьяную драку, повлёкшую смерть человека Фото: pixabay.com

В Ноябрьске завершилось расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в преступлении, предусмотренном ч.4 ст.111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Инцидент произошёл в 16 июня, когда злоумышленник пришёл в гости к своему знакомому. Во время распития алкоголя у него возник конфликт с ещё одним приглашённым. После того, как мужчины вышли на улицу, между ними завязалась драка. В ходе потасовки обвиняемый нанёс потерпевшему удар кулаком в область головы. Северянин потерял равновесие и упал, ударившись головой о бетонную плиту. Спустя три дня он скончался в больнице.

Сейчас злоумышленник находится под стражей, ожидая решения суда. Свою вину он признал в полном объёме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ямале судят мужчину за убийство брата, пытавшегося разнять драку. Конфликт возник в доме сестры из-за пьянки ее сожителя (подробнее)