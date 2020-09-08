Молодёжный парламент Ямала подвёл итоги своей работы

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В регионе прошло итоговое заседание Молодёжного парламента при Законодательном Собрании ЯНАО. Помимо активной молодёжи в нём участвовали депутаты городских и районных дум из разных муниципалитетов округа.

В ходе конференции был представлен отчёт об итогах работы за четыре года, а также рассмотрено несколько интересных инициатив.

За этот период молодёжный состав добился многого. Например, благодаря их инициативе ямальцы, достигшие 18-летия, могут рассчитывать на компенсацию проезда в течение трёх месяцев с момента окончания общеобразовательных организаций.

-Срок наших полномочий завершён, но мы не собираемся сидеть без дела. Уверен, впереди нас ждёт ещё много интересных проектов, реализация которых принесёт пользу Ямалу и его жителям, - рассказал председатель Молодёжного парламента Роман Арефьев.

Также на заседании обсудили будущие планы, среди которых: продолжение реализации проекта «Мы помним», деятельность клуба молодых лидеров и другие.

Стоит добавить, что в ближайшее время будет сформирован новый состав. Каждый муниципалитет представит двух кандидатов, которые будут представлять его интересы.

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