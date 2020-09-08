Число заболевших коронавирусом на Ямале на 8 сентября 2020 года увеличилось на 53 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале
Фото: pixabay.com
Фото: yandex.ru/covid19/stat
На Ямале продолжается пандемия коронавируса. Среда ознаменовалась для северян не самой хорошей новостью - ещё один житель региона скончался от COVID-19. Таким образом, общее число погибших составляет 94.
Также за минувшие сутки количество больных увеличилось на 53 человека, за весь период – 13 792.
Из общего числа болеющих госпитализирован 321 житель, 8 из них - в тяжёлом состоянии, 6 - находятся на ИВЛ.
Также за сутки выявлено 5 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период – 3 525 человек.
В населённых пунктах Ямала зафиксировано 48 заражений COVID-19.
Наибольшее число заболевших в Салехарде - 10, Новый Уренгой и Муравленко - 7.
Далее идут: Надым - 6, Лабытнанги и посёлок Тазовский - 5.
Замыкают список: Ноябрьск - 2, Тарко-Сале, посёлки Уренгой, Красноселькуп и Ханымей, а также сёла Газ-Сале и Гыда - 1.
Всего в районе было проведено 4 080 тестов в 15 лабораториях.
Излечились от коронавируса 17 человек, за весь период – 13 082.
В России на сегодняшний день зарегистрировано 5 099 человека с COVID-19, с начала периода - 1 035 789. Выздоровевших - 6 772, за весь период - 850 049. Умерших - 122, с начала периода - 17 993.