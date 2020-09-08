В Лабытнанги стартовал окружной конкурс «Учитель года Ямала - 2020»

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В Лабытнанги стартовал окружной конкурс педагогического мастерства - 2020. Бороться за почётное звание будут одиннадцать ямальских учителей.

В течение двух дней они будут демонстрировать свои наработки на открытых уроках и внеурочных мероприятиях, проводить мастер-классы, публичные лекции, защищать проект и обсуждать актуальные вопросы образования.

Кроме того, своим опытом с конкурсантами поделится Лариса Арачашвили, ставшая победителем всероссийского конкурса «Учитель года – 2019».

Накануне все конкурсанты прошли жеребьёвку для участия в испытаниях, а также совершили символический обряд прохождения через «Ворота Ямала», познакомившись друг с другом в неофициальной обстановке.

Имена лучших назовут 10 сентября. Также будет объявлен абсолютный победитель, который представит Ямал на всероссийском конкурсе.