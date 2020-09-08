Пытаясь продать детскую кроватку, жительница Нового Уренгоя лишилась денег на карте Фото: pixabay.com

В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница. Она рассказала, что стала жертвой мошенников, лишившись 13 тысяч рублей.

По словам женщины, она разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже детской кроватки. Через некоторое время ей позвонил злоумышленник, представившийся покупателем. Под предлогом перечисления денег, он убедил северянку пройти по специальной ссылке, а затем - ввести данные банковской карты.

После этого со счёта заявительницы списались 13 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счёта». Наказание за это - до шести лет лишения свободы.

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