Спортсмены и творческие коллективы Ямала смогут выезжать в другие регионы
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подписал постановление, согласно которому творческие коллективы, воспитанники детских школ искусств и спортивных учреждений могут выезжать в регион и за его пределы. Кроме того, в МФЦ теперь можно приходить без предварительной записи.
Соответствующий документ об этом опубликован на сайте окружного правительства от 8 сентября.
Однако, несмотря на принятые послабления, все меры по безопасности остаются неизменными: масочный режим, социальная дистанция и регулярная уборка помещений.
Ознакомиться с текстом постановления можно здесь.
Напоминаем, что вчера вступило в силу ещё одно постановление, касающееся вахтовых рабочих. Теперь им не обязательно проходить двухнедельную обсервацию.