Спортсмены и творческие коллективы Ямала смогут выезжать в другие регионы Фото: pixabay.com

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подписал постановление, согласно которому творческие коллективы, воспитанники детских школ искусств и спортивных учреждений могут выезжать в регион и за его пределы. Кроме того, в МФЦ теперь можно приходить без предварительной записи.

Соответствующий документ об этом опубликован на сайте окружного правительства от 8 сентября.

Однако, несмотря на принятые послабления, все меры по безопасности остаются неизменными: масочный режим, социальная дистанция и регулярная уборка помещений.

Ознакомиться с текстом постановления можно здесь.

Напоминаем, что вчера вступило в силу ещё одно постановление, касающееся вахтовых рабочих. Теперь им не обязательно проходить двухнедельную обсервацию.