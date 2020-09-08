В Салехарде пройдёт полуфинал всероссийского конкурса «Мастера Гостеприимства» Фото: pixabay.com

В Салехарде состоится полуфинал всероссийского конкурса «Мастера Гостеприимства», под названием «Арктика».

В окружную столицу съедутся 50 участников со всей страны, работающих в сферах индустрии, где принято радушно встречать гостей. Кстати, представлять северный регион будут 28 ямальцев, это самый высокий показатель по Уральскому федеральному округу.

Ранее отбор финалистов состоялся в Сочи, Туле, Пятигорске, Самаре, Ялте и Уфе.

Конкурсанты пройдут комплексную оценку деловых и личностных качеств, решат аналитические задания, представят свои туристические проекты, а также примут участие в обучающих мероприятиях с приглашёнными экспертами и гостями. Кроме того, в рамках программы участники познакомятся с регионом, столицей Ямала, культурой и бытом коренных народов Севера.

Сам финал всероссийского конкурса соберёт 200 отраслевых специалистов, 50 из них получат в наставники именитых рестораторов, отельеров, управленцев в сфере гостеприимства, а также представителей органов государственной власти, в числе которых губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.