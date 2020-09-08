Тазовчанин получил 250 часов обязательных работ за оскорбление полицейского Фото: pixabay.com

Суд Тазовского района вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя по ст. 319 УК РФ «оскорбление представителя власти, то есть публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей».

Инцидент произошёл 29 мая в посёлке Тазовский, когда полицейские заметили на улице пьяного мужчину. Остановившись, они предложили гражданину проследовать в дежурную часть, чтобы установить его личность, а также составить административное правонарушение.

В ответ на это мужчина публично высказал в адрес одного из сотрудников грубые оскорбления, тем самым унизив честь и достоинство представителя власти.

Приговором суда осуждённому назначено наказание в виде 250 часов обязательных работ.