В ЯНАО стартовал конкурс на должность директора департамента транспорта и дорожного хозяйства

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На Ямале начался приём заявок от кандидатов на должность директора департамента транспорта и дорожного хозяйства. По решению главы региона Дмитрия Артюхова, конкурс пройдёт в открытой форме.

Первый этап состоится в дистанционном формате с 23 сентября по 9 октября. В него включены профессиональное тестирование и интервью. Участников с лучшими результатами допустят к следующему очному этапу, который пройдёт с 15 по 16 октября в Салехарде.

В течение двух дней эксперты в области оценки персонала будут проверять личностные и управленческие качества претендентов. Далее им предстоит защитить собственный проект по развитию отрасли, а также решить профессиональные кейсы. Результаты объявят 16 октября.

Кандидаты должны соответствовать квалификационным требованиям, быть профессионалами своего направления, а также иметь системное мышление. На этой должности ждут неравнодушного к делу и имеющего активную позицию человека, способного к применению новых технологий в дорожно-хозяйственной отрасли.

Подать заявку можно на портале Кадры89.рф до 21 сентября.

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