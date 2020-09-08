Фронтовик из Лабытнанги стал героем книги «Лица Победы»

Фото: Волонтёры Победы, соцсеть "ВКонтакте"

Ветеран Иван Александрович Путилин, проживающий в Лабытнанги, стал героем книги «Лица Победы», в которой подробно описали его участие в Великой Отечественной войне.

На фронт его призвали в 1942 году. Будучи молодым парнем он участвовал в освобождении Винницы, Львова, Моравской Остравы и Праги. Прошел Польшу, Чехословакию и Германию. Кроме того, награждён боевыми орденами Отечественной войны II степени, Славы – III степени и медалью «За отвагу».

Инициатива принадлежит региональной организации «Волонтёры Победы», а также её добровольцам.

По словам автора проекта Александра Юдина, замысел заключается в том, чтобы сохранить память о ветеранах-фронтовиках, проживающих в России и за рубежом.

В юбилейный год 75-летия Победы вышло уже пятое издание книги с информацией о более чем 150 участниках Второй мировой войны, проживающих в России, Великобритании, США, Латвии, Казахстане, Азербайджане, Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Республике Беларусь, Южная Осетия и Абхазии.

Проект реализуется при поддержке Федерального агенства по Делам молодёжи и неравнодушных людей, готовых чтить память предков.