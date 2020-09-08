На Ямале продолжается благоустройство дворов и общественных территорий

На Ямале продолжается благоустройство городов и районов. Каждый день в них появляются новые детские и спортивные площадки, скверы и парки. На данный момент уже готовы 11 общественных и 218 дворовых территорий, что составляет 70%. Завершить работы планируется до конца октября.

Некоторые объекты уже введены в эксплуатацию и пользуются популярностью. К примеру, на «Тропе здоровья», расположенной в парке «Юбилейный» города Губкинский, в минувшие выходные состоялся массовый пробег. Кроме того, в скором времени откроется многофункциональная территория на площади Нака.

Маленькие жители Салехарда получили детскую площадку по улице Ямальской, а для взрослых предусмотрен сквера по улице Чубынина.

В Ноябрьске торжественно открыли сквер геологов по улице Советской.

В ближайшее время планируется открытие пешеходной зоны в микрорайонах Центральный и Лазурный города Муравленко, а также двух объектов в Ямальском районе.

Все объекты создаются в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Ямало-Ненецкого автономного округа».