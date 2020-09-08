В Тазовском районе сотрудники ГИБДД проверили соблюдение правил перевозки детей

Фото: УМВД России по ЯНАО

Полицейские Тазовского района проверили автовладельцев на соблюдение правил перевозки маленьких пассажиров. Оказалось, что большинство родителей не нарушают установленное законодательство: ребята находятся в специальных автокреслах, предусмотренных конструкцией автомобиля.

Юные ямальцы с гордостью демонстрировали знания ПДД, отвечали на вопросы инспекторов об использовании ремней безопасности и правил поведения в салоне автомобиля.

Взрослые, в свою очередь, разделяли озадаченность сотрудников безопасностью детей. Следование правилам, пусть и в автомобиле, уже носит воспитательный характер, а также дисциплинирует не только малыша, но и любого родителя.

Фото: УМВД России по ЯНАО

В заключение инспекторы вручили юным пассажирам световозвращающие элементы и памятки, а взрослым - литературу с призывом к соблюдению ПДД.