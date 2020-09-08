Погода на Ямале на 8 сентября: прохладно, местами дожди

Погода на Ямале на 8 сентября Фото: pixabay.com

Во вторник, 8 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде облачно, вечером ожидается небольшой дождь. Днём +15, ночью +10. Ветер 6-10 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность в течение всего дня. Температура днём +12, ночью +1. Ветер 2-5 м/с.

Новый Уренгой: облачно. Днём +13, ночью +3. Ветер 5-10 м/с.

Надым: малооблачно. Днём +14, ночью +5. Ветер 3-6 м/с.

Губкинский: переменная облачность, небольшой дождь в районе обеда. Днём +13, ночью +3. Ветер 2-7 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность. Днём +13, ночью +5. Ветер 2-5 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днём +12, ночью +1. Ветер 3-7 м/с.

Лабытнанги: облачно, небольшой дождь в вечернее время. Днём +14, ночью +10. Ветер 6-10 м/с.