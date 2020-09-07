В Салехарде ищут новых членов Молодёжного совета при главе города

Фото: www.salekhard.org

В окружной столице принимаются заявки на участие в конкурсе по формирования Молодёжного совета при главе города. Проявить себя могут салехардцы в возрасте от 16 до 30 лет, постоянно проживающие в муниципалитете.

Кандидат должен прислать заявку на адрес электронной почты: ukm@slh.yanao.ru или передть лично в управление культуры и молодёжной политики администрации города по адресу: улица Республики, 78.

Также необходимо предоставить следующие документы:

1. Личное заявление с указанием Ф.И.О., даты и места рождения, адреса постоянного проживания, а также места работы;

2. Заполненная анкета кандидата по форме;

3. Карта проекта, предложенного кандидатом к реализации;

4. Согласие гражданина на обработку персональных данных.

Документы на конкурс принимаются по 23 сентября. Всего будет отобрано 10 кандидатов. Задать интересующие вопросы можно по следующему номеру: +7(34922) 3-16-30.