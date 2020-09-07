В посёлке Уренгой открыли памятник герою-земляку, который погиб во время тушения пожара

Фото: МЧС России по ЯНАО

В посёлке Уренгой прошло торжественное открытие мемориала, посвящённое пожарному Александру Тищуку, погибшему в марте 2018 года.

Трагедия произошла во время ночного пожара в жилом двухэтажном деревянном доме. Из-за сильного повреждения конструкций обрушилось перекрытие между чердаком и вторым этажом, где в это время находился спасатель. Тогда никто из жильцов не пострадал – всех успели эвакуировать.

По словам главы посёлка Олега Якимова, больше всех за открытие монумента выступал Михаил Чернядьев, который находился неподалеку в момент гибели товарища. После разрушения он пытался отыскать своего сослуживца, но не смог. Сложный пожар был потушен, но, к сожалению, ценой человеческой жизни.

Работа по возведению монумента длилась в течение года. По итоговому замыслу, площадка состоит из двух участков: тротуара и фундамента под мемориал. Над сооружением самого памятника работали мастера из Екатеринбурга, а фигуру пожарного высотою в три метра было решено отлить из бронзы.

Мемориал установлен около первой школы, напротив центрального парка.

Фото: МЧС России по ЯНАО

Стоит добавить, что Александр Тищук проработал в Государственной противопожарной службе 18 лет. За эти годы на его счету десятки спасённых человеческих жизней и домов.