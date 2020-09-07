Обновлённая вакцина от гриппа поступила во все муниципалитеты Ямала Фото: pixabay.com

Вакцина от гриппа, рассчитанная на детей и взрослых, поступила во все муниципальные образования Ямала. В числе первых прививку получат маленькие северяне, пожилые люди, беременные женщины, граждане с хроническими заболеваниями, а также педагоги и работники медицины, образования, транспорта и ЖКХ.

Согласно плану, в округе планируют привить 60% населения, а это 317 660 человек: 109 512 детей и 208 148 взрослых.

Глава Ямала Дмитрий Артюхов призвал граждан поставить прививку от гриппа как можно раньше. Это позволит избежать тяжёлых заболеваний пневмонией перед началом эпидсезона.

Иммунизацию будут проводить вакцинами СОВИГРИПП и Флю-М, содержащими обновлённые штаммы вирусов гриппа.

-Мы рекомендуем ямальцам бережно относиться к своему здоровью. В условиях пандемии могут пересекаться два опасных вируса: грипп и COVID-19. Поэтому, важно поставить вакцину и защитить свой организм, - рассказал глава окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.

Стоит добавить, что сентябрь – ноябрь являются самым оптимальным временем проведения вакцинации, так как до начала сезона успевает сформироваться стойкий иммунитет.