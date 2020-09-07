Шурышкарский район может стать новым центром для развития сельского хозяйства и туризма

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Сотрудники Научного центра изучения Арктики провели комплексное экологическое исследование в селе Ямгорт Шурышкарского района. Специалисты изучили свойства почв и отобрали её образцы, измерили мощность плодородного слоя, а также взяли на пробу часть воды из реки Сыня. Обследовав её берега, учёные пришли к выводу о благоприятных условиях для развития сельского хозяйства.

-Мощность плодородного слоя на полях, используемых ранее для выращивания картофеля, доходит до 30 и более сантиметров. Это очень хороший показатель. Такие поля не должны быть в заброшенном состоянии, а использоваться для развития сельского хозяйства, - рассказал заведующий сектором охраны окружающей среды, кандидат географических наук Роман Колесников.

Несмотря на то, что поверхность реки и берегов визуально чистые, образцы всё равно будут проверены на содержания в них нефтепродуктов и других загрязняющих веществ.

Если показатели окажутся в норме, это сделает район весьма привлекательным местом для развития туризма. Опрос населения показал, что ежегодно число прибывающих неорганизованных групп растёт, а местные жители привлекаются в качестве проводников.

По результатам экспедиции аналитические записки направят в окружные департаменты агропромышленного комплекса, а также молодёжной политики и туризма.