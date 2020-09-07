В Салехарде прошла ярмарка талантов, посвящённая коренным народам Севера

Фото: www.salekhard.org

В городском саду Салехарда состоялась ярмарка талантов коренных малочисленных народов Севера, организованная на средства президентского гранта. Инициатором мероприятия выступила автономная некоммерческая организация «Люди Арктики».

Жители северной столицы смогли полюбоваться трудами народного промысла, а также поучаствовать в мастер-классах по изготовлению игрушки-вертушки, миниатюрной скульптуры, чашки с орнаментом и росписи по ткани.

-Благодаря искусству коренных малочисленных народов Севера начинаешь лучше понимать особенности нашего Ямала, а также постигать всю красоту этого края и глубину традиций народов, живущих здесь, - поделилась руководитель проекта, директор НКО «Люди Арктики» Ольга Беседина.

Фото: www.salekhard.org

Кроме того, на ярмарке можно было увидеть интереснейшую культурную программу. Артисты порадовали зрителей национальными песнями, горловым пением и уникальными танцами северных народов.

По словам заслуженного работнику культуры и краеведа Татьяны Гостюхиной, в Салехарде бережно хранят и продолжают традиции северных народов.