Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов получил новые показатели по строительству жилья в регионе Фото: pixabay.com

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов побывал с рабочим визитом в городе Белоярский, где прошло совещание по вопросам реализации национального проекта «Жильё и городская среда», возглавляемое министром строительства и ЖКХ РФ Владимиром Якушевым. Также в нём приняли участие глава ХМАО Наталья Комарова и губернатор Тюменской области Александр Моор.

-С Ямалом, Югрой и Тюменской областью у нас налажено взаимодействие по всем трём федеральным проектам, которые курирует министерство. У нас идёт рабочий диалог, есть чёткое понимание, как мы будем двигаться. Оценивая результаты за 2019 год и прогнозные показатели поэтому, могу сказать, что каких-либо отклонений и серьёзных проблем у нас не ожидается, - рассказал Владимир Якушев.

По словам Дмитрия Артюхова, новые показатели жилья в рамках нацпроекта на Ямале являются абсолютно достижимыми.