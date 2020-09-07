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Пытаясь заработать, жительница Надыма перевела мошенникам более 665 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Вера ЗенинаВера Зенина
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Пытаясь заработать, жительница Надыма перевела мошенникам более 665 тысяч рублей

Пытаясь заработать, жительница Надыма перевела мошенникам более 665 тысяч рублей

Фото: pixabay.com

В полицию Надыма обратилась 33-летняя местная жительница. Она рассказала, что стала жертвой мошенников, отдав им более 665 тысяч рублей.

Было установлено, что потерпевшей позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником общества с ограниченной ответственностью. В момент разговора он предложил северянке дополнительный заработок с помощью копирайтинга. Услышав заманчивое предложение, надымчанка тут же согласилась. После этого злоумышленник отправил ей ссылку для регистрации, настоятельно порекомендовав внести депозит. Не заподозрив обмана, женщина отправила более 80 тысяч рублей, а позже - оформила кредит на сумму, превышающую 588 тысяч рублей. Все деньги она перевела на указанные лжесотрудником реквизиты.

Получив то, что хотел, неизвестный перестал отвечать на звонки, а потерпевшая обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в крупном размере».

Сотрудники полиции призывают граждан быть предельно осторожными, а также не спешить выполнять указания неизвестных лиц.

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