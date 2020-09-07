В Лабытнанги суд обязал местную власть оградить приют для животных
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Прокуратура города Лабытнанги проверила исполнение законодательства об ответственном обращении с животными.
Было установлено, что в соответствии с предъявляемыми требованиями, приют для безнадзорных животных не обнесён забором. Данное нарушение могло стать причиной возникновения и распространения инфекционных заболеваний, а также нарушало безопасность окружающих.
В связи с этим главе города было внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам которого городская администрации приняла решение о нецелесообразности ограждения приюта.
Тогда прокуратура направила в суд исковое заявление, в котором обязывало должностные лица исправить нарушение.
В итоге все требования оказались полностью удовлетворены. На данный момент исполнение решения контролируется надзорным ведомством.
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