Тазовчане представят свои уникальные работы на выставке-ярмарке в Москве

Фото: www.aborigenexpo.ru

Тазовские умельцы декоративно-прикладного искусства продемонстрируют свои работы на XV выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2020», которая пройдет с 23 по 27 сентября в Москве.

Представлять муниципалитет отправятся художницы Гульнара Галко и Ильяна Ильюшина, а также специалист по резьбе по кости и рогу Степан Яндо. Девушки покажут дизайнерские платья с национальным колоритом и ручной росписью, а мужчина представит традиционный набор инструментов, которые есть в обиходе каждого оленевода.

На выставке будут работать тематические экспозиции, а также пройдут различные конкурсы и мастер-классы по народным промыслам. Кроме этого, программой мероприятия предусмотрена презентация новой книги, фестиваль Слоу Фуд, кулинарный конкурс и танцевальный марафон.

Напомним, что данная выставка – это ежегодное мероприятие, на которое собираются представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока из 25-ти регионов страны. Тазовчане уже не раз становятся участниками этих масштабных мероприятий и возвращались с победами в различных номинациях.