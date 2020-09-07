Жителей Салехарда приглашают присоединиться к волонтёрам голосования

Фото: www.salekhard.org

Волонтёры окружной столицы, вызвавшиеся помогать избирателям на предстоящих выборах, прошли обучение в «Салехардском центре молодёжи». Ребятам рассказали о помощи особым категориям граждан, имеющим ограничения по здоровью, а также озвучили их обязанности и основные принципы работы на избирательных участках.

Кстати, обучение происходило в дистанционно формате, через платформу «Zoom».

-Команда волонтёров голосования уже набрана. Она состоит из студентов и работающей молодёжи. Кроме того, в их задачи входит помощь при проведении термометрии на входе и выдача масок. Это сделано для обеспечения максимальных условий безопасности,- рассказала куратор проекта Валерия Тикутьева.

Также она сообщила, что у каждого горожанина есть возможность присоединиться к корпусу добровольцев. Для этого необходимо обратиться в «Салехардский центр молодёжи», расположенный по адресу: улица Маяковского, 36.

Стоит добавить, что с 11 по 13 сентября при входе на пункты голосования будут помогать более 70 волонтёров северной столицы.