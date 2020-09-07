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Житель Лабытнанг чуть не забил мужчину молотком, взяв позвонить его телефон

Злоумышленник ожидает суда
Вера ЗенинаВера Зенина
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Житель Лабытнанг чуть не забил мужчину молотком, взяв позвонить его телефон

Житель Лабытнанг чуть не забил мужчину молотком, взяв позвонить его телефон

Фото: pixabay.com

Следственный отдел города Лабытнанги завершил расследование уголовного дела в отношении 59-летнего местного жителя. Он обвиняется в преступлении, предусмотренном п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Было установлено, что 3 июня обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попросил у прохожего телефон, чтобы сделать звонок. Получив согласие, злоумышленник пригласил мужчину зайти к нему в дом. Не подозревая о дурных намерениях северянина, потерпевший принял его предложение. Когда мужчина оказался в помещении, обвиняемый внезапно схватил молоток, а затем нанёс не менее четырёх ударов в голову и один в область спины. В результате потерпевшему диагностировали повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью.

Кстати, до этого злоумышленник уже не раз был судим.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для вынесения приговора.

Криминал