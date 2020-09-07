Патрулирование ямальских рек продолжится до конца навигации

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На Ямале завершился очередной рейд патрулирования водных объектов. Занимаются этим сотрудники окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности, а также специалисты государственной инспекции по маломерным судам.

На этот раз инспекторы следили за порядком на реке Обь в границах населённых пунктов Шурышкарского района. Основная цель мероприятия - профилактика несчастных случаев на воде.

Кроме того, чтобы предупредить трагедию, сотрудники распространяют среди жителей памятки и другие информационные материалы, проводят обучение граждан правилам водопользования, а также организовывают выездные дежурства на лодочных станциях и в местах стоянки маломерных судов.

-Как показывает опыт прошлых лет, отсутствие индивидуальных средств спасения - основная причина гибели людей на воде, поэтому мы уделяем серьёзное внимание соблюдению этого требования и призываем судоводителей выполнять правила безопасности. Дежурства и рейды на реках Ямала будут продолжены до завершения навигационного периода, - сообщил заместитель начальника управления гражданской защиты Андрей Мальчевский.

Также, по его словам, с начала сезона к административной ответственности привлечено 17 правонарушителей, все они связаны с отсутствием спасательных жилетов.