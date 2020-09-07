Городской парк Надыма украсят персонажи пушкинских сказок

Фото: Надым и Надымский район, соцсеть "ВКонтакте"

В Надыме завершилось голосование за идеи по благоустройству городского парка. Наибольший интерес вызвало предложение главного архитектора города «Современный парк с историческим прошлым». Главная мысль заключалась в том, чтобы вернуть на территорию отдыха персонажей пушкинских сказок, переплести современность с историей и создать новое, комфортное место для северян всех возрастов.

За предложение об организации в парке светодиодного освещения высказались меньше жителей, однако эта идея показалась властям разумной, поэтому она также подлежит реализации.

Кроме того, будут учтены и ранее высказанные пожелания горожан: . Главный приоритет – это сохранение существующей экосистемы. Приступить к работам планируется в следующем году.

Напоминаем, что голосование проходило со 2 сентября на платформе «Решай!» портала «Живём на Севере». Помимо благоустройства парка горожане предлагали установить ловушки для комаров и мошек, организовать велосипедный забег, провести выставку домашних животных, расширить дворы и многое другое.