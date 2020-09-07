В школах Ямала стартует месячник безопасности

Фото: МЧС России по ЯНАО

С началом учебного года во всех школах Ямала проводятся открытые уроки по «Основам безопасности жизнедеятельности», приуроченные к месячнику безопасности. После длительных каникул сотрудники спасательного ведомства напоминают ребятам необходимые навыки поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Накануне старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Губкинский Темирлан Бийболатов провёл для первоклашек занятие по пожарной безопасности, на котором напомнил телефоны вызова служб спасения, а также рассказал алгоритм действий во время возгорания. Кроме того, спасатель отметил, что если мальчишки и девчонки захотят влиться в дружный коллектив МЧС – им необходимо хорошо учиться. В свою очередь ребята пообещали отличные отметки.

Фото: МЧС России по ЯНАО

До конца сентября во всех образовательных учреждениях Ямала запланировано проведение уроков, тренировок по эвакуации, противопожарных инструктажей и комплексных занятий с привлечением сотрудников МЧС и специалистов различных ведомств.