На загородных трассах Ямала тестируют «беспилотники», которые будут записывать правонарушения

Фото: УМВД России по ЯНАО

В Пуровском районе прошло совместное мероприятие Госавтоинспекции и представителей ГКУ «ЯМАЛСПАС», на котором оценивалось применение беспилотных воздушных судов на трассе Сургут-Салехард. Особое внимание уделялось профилактике нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения.

Новейшие приборы позволяют следить за дорожной обстановкой на расстоянии до 20 километров. Благодаря встроенной системе высотного видеонаблюдения полицейские производят запись правонарушения, а после - передают информацию экипажу дорожно-патрульной службы.

Также в Госавтоинспекции отмечают, что применение беспилотных воздушных аппаратов позволит сократить число нарушений правил дорожного движения на загородных трассах, которые нередко приводят к авариям с тяжёлыми последствиями.

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