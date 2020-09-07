Жителям Надыма рассказали о гибели ледокольного судна «Александр Сибиряков» в Карском море

Фото: администрация Ноябрьска, соцсеть "ВКонтакте"

В Ноябрьск приехал руководитель проекта «Карские экспедиции», сотрудник Научного центра изучения Арктики Сергей Шулинин. Он рассказал горожанам о трагической гибели ледокольного судна «Александр Сибиряков» в Карском море. Встреча проходила в музее воинской славы им. В.М. Григора.

Специально для этого сотрудники подготовили уникальный проект с применением технологии виртуальной реальности «Ямал: край земли. Начало жизни».

С помощью VR-очков посетители смогли узнать об истории морского сражения, а также увидеть впечатляющие кадры того трагического дня в истории Великой Отечественной войны.

Фото: администрация Ноябрьска, соцсеть "ВКонтакте"

Кроме того, учёный презентовал книгу «История конвоя БД-5», в которой представлены результаты многолетней работы по изучению самой массовой по количеству смертей трагедии, произошедшей среди морских конвоев в Арктике в период Второй мировой войны, а также прочитал лекцию, посвящённую этой теме.