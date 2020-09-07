Глава Ямала Дмитрий Артюхов рассказал о своей поездке в Приуральский район

Фото: Дмитрий Артюхов, личная страница во "ВКонтакте"

Один из самых главных вопросов для Аксарки – строительство новых детских садов. Об этом глава Ямала Дмитрий Артюхов рассказал на своей странице во «Вконтакте».

По его словам, сейчас в селе находятся два дошкольных учреждения, оба - переполнены, также есть проблемы с теплом в некоторых группах.

Однако проблема уже решается. До конца года в муниципалитете состоится открытие нового садика на 240 мест. Это позволит разгрузить действующие учреждения и ликвидировать очередь среди малышей.

Фото: Дмитрий Артюхов, личная страница во "ВКонтакте"

Кроме того, через два года в райцентре построят четыре новых дома, куда переселятся половина жители «авариек». На данный момент насчитывается 215 таких семей.

Ещё один важный вопрос - это дорога на Аскарку. За несколько лет 9 километров на подъезде в посёлок пришли в негодность. Для исправления необходимо увеличивать площадь отсыпки участка, поднимать дорогу выше, чтобы исключить таяние вечномёрзлых грунтов. Реконструкция начнётся уже со следующего года.

Фото: Дмитрий Артюхов, личная страница во "ВКонтакте"

Также глава региона посетил животноводческий комплекс и рыбзавод.

Фото: Дмитрий Артюхов, личная страница во "ВКонтакте"

-На территории Приуралья - наш уникальный Полярный Урал. Развитие инфраструктуры там, которое мы планируем, откроет новые перспективы для района и его жителей, - подытожил Андрей Артюхов.