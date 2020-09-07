С начала года ямальские пожарные спасли 155 человек

Фото: МЧС России по ЯНАО

Согласно статистическим данным, с начала января на Ямале произошло 614 пожаров, что на 55 меньше в сравнении с тем же периодом за прошлый год, однако есть и плохие новости.

К сожалению, избежать погибших не удалось - 18 человек, а 45 получили травмы различной степени тяжести. Вытащить из огня удалось 155 северян.

Также были спасены материальные ценности на сумму более 908 миллионов рублей.

Ямальские спасатели напоминают, что вызывать службы спасения надо своевременно. По словом пожарников, если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, незамедлительно вызывайте помощь по телефонам «101», «102», «103» или «112». Диспетчеру необходимо назвать место происшествия, а также рассказать, что именно произошло, при этом оставить свои контактные данные.

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