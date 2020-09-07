Погода на Ямале на 7 сентября: прохладно и лёгкий ветер

Погода на Ямале на 7 сентября Фото: pixabay.com

В понедельник, 7 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, после обеда - ясно. Днём +15, ночью +5. Ветер 5-9 м/с.

Ноябрьск: пасмурно в течение всего дня. Температура днём +11, ночью +4. Ветер 2-6 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно в течение всего дня. Днём +13, ночью +8. Ветер 3-6 м/с.

Надым: переменная облачность . Днём +14, ночью +12. Ветер 3-6 м/с.

Губкинский: переменная облачность после обеда, в первой половине дня - ясно. Днём +11, ночью +2. Ветер 2-7 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность после обеда, в первой половине дня - ясно. Днём +13, ночью +2. Ветер 1-6 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днём +10, ночью +4. Ветер 2-7 м/с.

Лабытнанги: малооблачно, небольшой дождь в первой половине дня. Днём +16, ночью +8. Ветер 5-9 м/с.