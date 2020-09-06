Число заболевших коронавирусом на Ямале на 6 сентября 2020 года увеличилось на 55 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 6 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 55 человек и составило 13060 случаев.

За минувшие сутки 6 человек выздоровели (за весь период – 13 060), 316 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями. 9 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 6 пациентов – на ИВЛ.

Также за минувшие сутки в 15 лабораториях провели 2777 тестов (за весь период – 512 960).

За сутки выявлено 13 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 3 522). Всего за последние сутки в России выявлено 5205 новых случая коронавируса в 85 регионах России. С начала распространения коронавируса в России зарегистрировано 1 миллион 25 тысяч 310 случаев. Выздоровели 8840 949 человек, умерли 17 820.