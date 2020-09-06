В Новом Уренгое задержали наркомана, кричавшего на улице с муляжом гранаты Фото: Татьяна Коркина

В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, который подозревается в хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, 23 августа в полицию поступило сообщение от местной жительницы, которая рассказала, что на улице стоит человек. И в руках у него – предмет, похожий на гранату. Полицейские установили, что злоумышленник, находясь в наркотическом опьянении, вышел на улицу с предметом, похожим на гранату, и стал кричать.

Парня, которого уже неоднократно судили, тут же задержали. Позже стало известно, что у него в руках находился корпус муляжа ручной осколочной гранаты дистанционного действия.

Теперь ему может грозить лишение свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избирается мера пресечения.