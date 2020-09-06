Погода на Ямале 6 сентября: местами небольшой дождь Фото: Татьяна Коркина

На Ямале сегодня, 6 сентября, ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северный с переходом на северо-восточный 4-9 м/с. Температура ночью 0…+5, днём +12…+17 C.

В Приуральском районе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-5 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 C, днём +10…+14 C.

В Шурышкарском районе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-5 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6C, днём +11…+15 C.

В Ямальском районе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура ночью +5…+7 C, днём +10…+12 C.