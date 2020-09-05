Число заболевших коронавирусом на Ямале на 5 сентября 2020 года увеличилось на 46 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 5 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 46 человек и составило 13054 случая.

Также за сутки выздоровели 12 человек (за весь период – 13 054), 313 госпитализировано с ковидом и внебольничными пневмониями. Из общего числа госпитализированных 10 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 7 – на искусственной вентиляции лёгких. 5058 тестов провели в 15 лабораториях (за весь период – 510 183).

За сутки выявлено 8 новых случаев среди вахтовиков из других регионов (за весь период – 3 509).

Коронавирус на Ямале на 5 сентября. Фото: Оперштаб ЯНАО

Всего за последние сутки в России выявлено 5205 новых случая коронавируса в 84 регионах. На сегодняшний день зарегистрировано 1 миллион 20 тысяч 310 случаев. Выздоровели 838 126 человек, умерли — 17 759.