Новоуренгоец, пнувший полицейского в спину, отсидит за свой поступок четыре месяца Фото: Татьяна Коркина

Четыре месяца проведёт в исправительной колонии строгого режима 40-летний житель Нового Уренгоя, который признан виновным в применении насилия и оскорблении представителя власти. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, приговор в отношении мужчины в августе вынес Новоуренгойский суд.

Неприятный инцидент произошёл 16 марта 2020 года. Тогда в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что неадекваты нарушают общественный порядок. Сотрудники ППС выехали по указанному адресу и обнаружили трёх пьяных мужчин, которые буянили на улице.

После медицинского освидетельствования на состояние опьянения нарушителей доставили в помещение дежурной части. Там обвиняемый стал вести себя агрессивно, на законные требования полицейского прекратить галдёж не реагировал, а потом пнул полицейского в спину.

В отношении злоумышленника следователи возбудили сразу два уголовных дела. Мужчину признали виновным.