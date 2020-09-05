В Ноябрьске стартовал отопительный сезон Фото: Татьяна Коркина

Отопительный сезон стартовал в Ноябрьске с 4 сентября. В соответствии с постановлением главы городской администрации АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» обеспечит подачу теплоносителя в централизованную систему отопления. По традиции, сначала тепло появится в детских садах, школах и медицинских учреждениях.

Кстати, принятие постановления совсем не означает, что отопление сразу же появится в квартирах. В сложном технологическом процессе задействованы обслуживающие организации, которые обеспечивают подачу теплоносителя во внутридомовые системы отопления. Ещё неделя понадобится для регулировки гидравлического режима, температуры теплоносителя и установки правильной циркуляции.

Во время запуска отопления возможны некоторые проблемы.

- Если у вас холодные батареи, а у соседей горячие, то проблема кроется в наличии воздуха в конкретном стояке. Из-за этого невозможна циркуляция теплоносителя в системе. Для исправления ситуации нужно обратиться в свою управляющую компанию, специалисты которой обязательно примут меры.

- Если батареи не греют ни у вас, ни у соседей, значит, что УК не успела открыть элеваторный узел, чтобы запустить теплоноситель в дом. Тогда тоже нужно обратиться в свою обслуживающую организацию.