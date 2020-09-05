Погода на Ямале 5 сентября: ночью минус, днём - плюс Фото: Татьяна Коркина

На Ямале сегодня, 5 сентября, ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура ночью -1…+40C, при натекании облачности до +9 0C, температура воздуха днём +11…+160C. Световой день на Ямале составит 14 часов 19 минут. Восход – в 04.29, заход в 18.48.

В Салехарде температура воздуха ночью составит 0…+2 градуса, днём потеплеет до +12. Будет ясная погода, но днём будет облачно. Ветер будет дуть северо-восточный 0,9 м/с, давление 766 мм рт.с.т.