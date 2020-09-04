В Салехарде высадят 150 молодых деревьев

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде проходит акция «Юбилейное дерево», приуроченная к 425-летию города.

Для этого в лесу ведутся подготовительные работы - выкапывают 150 молодых деревцев - берёзы и хвойные.

Завтра жители города, которые подали заявки на участие, получат саженцы и украсят ими любимую северную столицу.

Кстати, инициатором акции выступил глава города Алексей Титовский. В своём аккаунте в «Instsgram» он призвал жителей принять участие в озеленении муниципалитета.

-Приглашаю всех неравнодушных горожан. Надеюсь, что «юбилейные деревья» займут свои места в городе и будут радовать салехардцев, - написал чиновник.

Чтобы ваш двор украсили зелёные красавицы, необходимо написать в группу ВК «Коммунальщик Салехарда». В заявке нужно указать ФИО, адрес и телефон. Уточнить подробности можно по следующему номеру: 8 (34922) 4-18-99.