«Белый медведь и геолог»: в Салехарде завершился фестиваль граффити

Фото: салехардский центр молодёжи

В Салехарде завершился фестиваль граффити «Культурная оборона», ставший по-настоящему визитной карточкой города.

Идея принадлежит главе администрации Александру Кононенко. Он предложил разукрашивать фасады зданий, чтобы избавиться от серости и привнести больше красок, которые так необходимы его жителям.

Фото: салехардский центр молодёжи

С тех пор, уже восьмой год подряд, в региональную столицу съезжаются художники со всех уголков страны и даже зарубежья. В прошлый раз разрисовывать стены приезжали гости из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Омска, Смоленска, Тюмени и Таллинна. В это году на фестиваль приехали творческие личности из Санкт-Петербурга и Перми.

Такое сотрудничество даёт возможность обмена опытом, налаживает профессиональные связи и способствует возникновению совместных интересов и идей.

Фото: салехардский центр молодёжи

К юбилею города на улицах появились новые картины - муралы: «Белый медведь», расположенный на фасаде жилого дома по улице Чубынина, 25; а также «Геолог» - фасад здания на улице Подшибякина, но это ещё не всё. Если прогуляться по улицам Салехарда, то можно увидеть яркие цветы, голубое небо и другие арт-объекты.