«Белый медведь и геолог»: в Салехарде завершился фестиваль граффити

Фото: салехардский центр молодёжи
В Салехарде завершился фестиваль граффити «Культурная оборона», ставший по-настоящему визитной карточкой города.
Идея принадлежит главе администрации Александру Кононенко. Он предложил разукрашивать фасады зданий, чтобы избавиться от серости и привнести больше красок, которые так необходимы его жителям.
Фото: салехардский центр молодёжи
С тех пор, уже восьмой год подряд, в региональную столицу съезжаются художники со всех уголков страны и даже зарубежья. В прошлый раз разрисовывать стены приезжали гости из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Омска, Смоленска, Тюмени и Таллинна. В это году на фестиваль приехали творческие личности из Санкт-Петербурга и Перми.
Такое сотрудничество даёт возможность обмена опытом, налаживает профессиональные связи и способствует возникновению совместных интересов и идей.
Фото: салехардский центр молодёжи
К юбилею города на улицах появились новые картины - муралы: «Белый медведь», расположенный на фасаде жилого дома по улице Чубынина, 25; а также «Геолог» - фасад здания на улице Подшибякина, но это ещё не всё. Если прогуляться по улицам Салехарда, то можно увидеть яркие цветы, голубое небо и другие арт-объекты.
Фото: салехардский центр молодёжи