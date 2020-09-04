Житель Нового Уренгоя убил возлюбленного своей бывшей девушки Фото: pixabay.com

Следственный отдел Нового Уренгоя возбудил уголовное дело в отношении местного жителя. Он подозревается в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.105 УК РФ «убийство».

Было установлено, что 31 августа погибший пришёл со своей возлюбленной к дому её бывшего сожителя – женщина хотела забрать свои вещи.

Пока она собиралась, её бывший мужчина вышел во двор, и выстрелил сопернику в голову. Чтобы отвести от себя подозрение, злоумышленник спрятал тело в гараже.

Через некоторое время коллеги погибшего, обеспокоенные его долгим отсутствием, нашли место преступления. По следам крови на земли они вышли к гаражу, вскрыв который обнаружили тело убитого.

В момент задержания злоумышленнику удалось сбежать через окно, но попытка скрыться не привела к успеху. В ближайшее время он был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отделение.

В настоящее время решаются вопросы о предъявлении обвинения, а также избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.