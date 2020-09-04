За время пожароопасного сезона на Ямале сгорело более 2 тысяч гектаров леса

Фото: www.yanao.ru

На Ямале прошло заседание оперативного штаба, на котором подвели итоги пожароопасного сезона, возглавил его заместитель губернатора ЯНАО Аркадий Бессонов.

По итогам совещания в округе было зарегистрировано 119 пожаров на общей площади 2 376 гектаров. Наибольшее количество пришлось на Пуровский район - 57 гектаров, Красноселькупский район – 33 гектара и Надымский район – 17 гектаров.

Наиболее важную роль в тушении сыграла авиация, которая вовремя доставляла пожарных к очагам возгорания. Таким образом, в день обнаружения и в первые сутки были ликвидированы 98 пожаров, что составляет 82%. В 5 километрах от населённых пунктов было зарегистрировано всего 4 пожара, которые быстро потушили.

Главные задачи, которые ставились в пожароопасный сезон, выполнены. Региону не потребовалась помощь федерального резерва, но самое главное то, что нет пострадавших.