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На Ямале определили лучших студентов, которые будут получать именную стипендию губернатора

Её размер составляет 10 тысяч рублей
Вера ЗенинаВера Зенина
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На Ямале определили лучших студентов, которые будут получать именную стипендию губернатора

На Ямале определили лучших студентов, которые будут получать именную стипендию губернатора

Фото: pixabay.com

На Ямале определили 27 студентов, которые уже получили именную стипендию губернатора в 10 тысяч рублей. Речь идёт об учащихся вузов, техникумов и колледжей, демонстрирующих отличную успеваемость, а также проявивших себя в исследовательской деятельности, интеллектуальных и творческих конкурсах.

Также на именную стипендию могут претендовать ребята из числа коренных малочисленных народов Севера, которые обучаются на «хорошо» и «отлично».

По словам заместитель директора департамента образования ЯНАО Яны Весовой, всего на конкурсный отбор поступило 56 заявок. Главный критерий – это достижения студентов. Положительное решение принималось только в том случае, если они подтверждали дипломами свои успехи в учебной и общественной деятельности.

Следующий приём заявок на назначение именных стипендий будет объявлен по итогам зимней сессии в январе следующего года.