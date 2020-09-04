«Закалённые Севером»: жители Салехарда смогут пройти экстремальную полосу препятствий Фото: pixabay.com

В Салехарде состоится ещё одно силовое мероприятие «Закалённые Севером», посвящённое Дню города. Начнётся оно 12 сентября в 15:00. Местом проведения выбрана спортивная площадке по улице Чкалова.

Участникам предстоит пробежать эстафету с препятствиями разных уровней: лабиринт, забор с наклонной доской, разрушенный мост и лестница, стена с проломами, тарзанка, рукоход, дузи для подлезания, параллельные брусья, подъём на шесте, бег по покрышкам, шатающийся мост, акробатика, колючая проволока и панда-парк.

Для участия необходимо заполнить заявку и направить на адрес электронной почты: sport45600@yandex.ru. За более подробной информацией обращаться по телефону: 4-54-20.

Стоит добавить, что соревнования являются отборочным этапом для участия в спортивно-зрелищном мероприятии «Арктические экстремальные игры – Северный характер», которое состоится 19 сентября в Ноябрьске.

Ознакомиться с положением о проведении мероприятия можно здесь.

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